«Время пошло». На российских экстрасенсов открыли охоту

Участник 17 сезона «Битвы экстрасенсов» Антон Мамон сообщил «360», что российское эстрасенсорное сообщество, особенно, медийные экстрасенсы, переполошилось, так как получили предложение, от которого мало кто рискнет отказаться.

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Как рассказал Антон, он сам и все его коллеги, получили письма от некоего Сообщества добровольцев против магов-шарлатанов и прочих обманщиков из мира парапсихологии.

В нем от имени пользователя Viktoras Pcalinas говорится, что заработки экстрасенсов стали настолько велики, что «пришло время делиться». У них потребовали ежемесячно высылать на счет сообщества 25 тысяч рублей с пометкой «на благотворительность».

«Это неприлично маленькая сумма за то, чтобы в нашем сообществе не завели на вас дело. Просим отнестись к просьбе серьезно, не советуем шутить, многие уже угодили в списки шарлатанов», — сказано в послании.

Экстрасенсам пригрозили состряпать «хорошие истории» о том, как они обманывают посетителей и подтвердить их словами якобы пострадавших клиентов.

«Срок до 15 декабря. Ваше время прошло», — претенциозно заканчивается письмо.

«За последние сутки я и мои коллеги уже несколько раз получали письма с угрозами от пользователей, которые не скрываясь дают ссылку на свою группу „ВКонтакте“ и требуют пожертвования размером 25 тысяч рублей. Оно станет гарантией того, что эти люди не будут распространять слухи, порочащие честь и достоинство специалиста. Можно казать, что они предлагают некую крышу, благодаря которой честное имя экстрасенса не будет опорочено. Всех остальных они обещают втоптать в грязь, разрушить репутацию и бизнес. Нападки принимают устрашающие масштабы. Все мои знакомые с этим столкнулись. Кто-то посмеялся, кто-то разнервничался, кто-то уже написал заявление в полицию. Глупо в наше время прозрачности интернета заниматься рэкетом, возрождать 1990-е и крышевать кого-то», — сообщил Антон.

По его мнению, шантажистов надо найти и прекратить «охоту на ведьм», травлю экстрасенсов, которые спокойно живут, созидают, пишут книги, учат людей и помогают им.