«Время пошло». На российских экстрасенсов открыли охоту
Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, что и как произносить под бой курантовПодробнее
Как рассказал Антон, он сам и все его коллеги, получили письма от некоего Сообщества добровольцев против магов-шарлатанов и прочих обманщиков из мира парапсихологии.
В нем от имени пользователя Viktoras Pcalinas говорится, что заработки экстрасенсов стали настолько велики, что «пришло время делиться». У них потребовали ежемесячно высылать на счет сообщества 25 тысяч рублей с пометкой «на благотворительность».
«Это неприлично маленькая сумма за то, чтобы в нашем сообществе не завели на вас дело. Просим отнестись к просьбе серьезно, не советуем шутить, многие уже угодили в списки шарлатанов», — сказано в послании.
Экстрасенсам пригрозили состряпать «хорошие истории» о том, как они обманывают посетителей и подтвердить их словами якобы пострадавших клиентов.
«Срок до 15 декабря. Ваше время прошло», — претенциозно заканчивается письмо.
«За последние сутки я и мои коллеги уже несколько раз получали письма с угрозами от пользователей, которые не скрываясь дают ссылку на свою группу „ВКонтакте“ и требуют пожертвования размером 25 тысяч рублей. Оно станет гарантией того, что эти люди не будут распространять слухи, порочащие честь и достоинство специалиста. Можно казать, что они предлагают некую крышу, благодаря которой честное имя экстрасенса не будет опорочено. Всех остальных они обещают втоптать в грязь, разрушить репутацию и бизнес. Нападки принимают устрашающие масштабы. Все мои знакомые с этим столкнулись. Кто-то посмеялся, кто-то разнервничался, кто-то уже написал заявление в полицию. Глупо в наше время прозрачности интернета заниматься рэкетом, возрождать 1990-е и крышевать кого-то», — сообщил Антон.
По его мнению, шантажистов надо найти и прекратить «охоту на ведьм», травлю экстрасенсов, которые спокойно живут, созидают, пишут книги, учат людей и помогают им.