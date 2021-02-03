Временное убежище предоставили власти Чехии экс-подрядчику космодрома Восточный Гинзбургу

Бывшему подрядчику космодрома Восточный Виталию Гинзбургу, который заочно арестован в России за растрату, получил временное убежище в Чехии. Его обвиняют в присвоении 680 миллионов рублей.

«МВД Чехии приняло решение предоставить временное убежище в республике российскому предпринимателю Виталию Гинзбургу, обвиняемому в России. Гинзбург, задержанный чешскими правоохранительными органами почти два года назад, покинул место предварительного заключения и находится на свободе», - сообщил ТАСС его адвокат Марина Мусилова.

Гинзбурга задержали в апреле 2019 года в пражском международном аэропорту на основании международного ордера на арест, выданный в России. С этого момента он находился в предварительном заключении, участвуя в рассмотрении своего дела чешскими инстанциями и ожидая экстрадиции в РФ.

Марина Мусилова пояснила, что временную охрану международного характера Гинзбургу предоставили на год. После завершения этого срока чешские власти могут начать вновь рассматривать вопрос о его экстрадиции в Россию.

По данным следствия, Виталий Гинзбург с 2016 по 2017 год нанес ущерб государству в размере 680 миллионов рублей. Его обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса: «Присвоение или растрата в особо крупном размере», «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» и «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В России его оъявили в международный розыск в марте 2019.