Враждующие тейпы открыли огонь друг в друга в Ингушетии

В селе Экажево Назрановского района Ингушетии произошла перестрелка. По неподтвержденным сведениям, отношения выясняли представители двух враждующих тейпов. Ранены два полицейских.

«Группа выехала, занимается. Была перестрелка между обычными людьми, стычка. Массового ничего не было. Это на бытовой почве, после драки. Сотрудники выехали, занимаются, обстоятельства произошедшего выясняют. Сотрудники в этом не участвовали, территорию оцепили, их задача — обеспечить безопасность. Пока никакой информации нет. Если есть убитые, будем возбуждать дело. Другую информацию давать мы не уполномочены», — рассказали «360» в региональном следственном комитете.

Дополнительную информацию в СК пообещали предоставить только после того, как следователи выяснят все обстоятельства произошедшего.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в результате перестрелки есть один погибший. Еще два человека ранены, сообщил ТАСС. Официального подтверждения этим сведениям пока не поступало.

Причиной конфликта мог стать давний спор. Этой информации также пока подтверждения нет. Источник ТАСС добавил, что ранены два сотрудника полиции. Идет разбирательство.