Врачу из Ростовской области, виновному в гибели младенца, вынесли приговор

В Ростовской области суд вынес приговор акушеру-гинекологу, которая была признана виновной в гибели новорожденного. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону.

Следствие выявило ошибку, которую сделала врач в ходе диагностики беременной пациентки.

В результате неправильное родовспоможение привело к тому, что ребенок умер. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Решением суда, женщина приговорена к 2,5 года ограничения свободы. Судебное решение уже вступило в законную силу.