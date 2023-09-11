Криминал 11 сентября 2023, 15:05 Врачи рассказали о состоянии пострадавшего из-за нападения школьника в Ростовской области Минздрав: пострадавший при ЧП в школе хутора Красный Десант в реанимации РИА «Новости»

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Мужчина, который пострадал при нападении девятиклассника на школу в хуторе Красный Десант в Ростовской области, остается в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава Минздрава региона Юрий Кобзев, слова которого привел ТАСС.

Пострадавший получил проникающее ранение. Его отвезли в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Таганроге. Врачи прооперировали пациента, сейчас он находится в реанимации.

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«У него медикаментозный сон, состояние средней тяжести», — уточнил Кобзев.

Утром 11 сентября 15-летний школьник ворвался в учебном заведение Красного Десанта и ранил четырех человек. Одним из них оказался пенсионер, мальчик нанес ему пять ножевых ранений.

Нападавшего задержали. Следственный комитет сообщил, что в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о покушении на убийство.