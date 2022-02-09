Врачи рассказали, как себя чувствуют пострадавшие при ограблении магазина под Истрой

Пострадавших при ограблении магазина «Пятерочка» под Истрой выписали из больницы. Об этом в учреждении сообщили РИА «Новости».

«Пострадавшие были отправлены домой по месту жительства — в Деньково», — сказали в Истринской областной клинической больнице.

В администрации Истры рассказали, что травмы разной степени тяжести получили сотрудник магазина и его родственник. Их доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь в необходимом объеме.

Четверо мужчин, вооруженных битами, ворвались в магазин под Истрой ночью 9 февраля и до смерти избили продавца-кассира. Женщина скончалась на месте. Они также нанесли удары еще двум людям, забрали из кассы 96 тысяч рублей и ушли. СМИ писали, что им удалось пробраться в магазин в селе Новопетровском через вход для поставщиков.

Четырех подозреваемых в содеянном уже задержали, о чем сообщили в управлении СК по Московской области. Следователи также осмотрели место происшествия и назначали экспертизы. СК опубликовал видео нападения на торговую точку.