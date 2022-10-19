Врачи признали невменяемой убившую свою дочь жительницу Урала | 360°

Криминал 19 октября 2022, 14:04 Врачи признали невменяемой убившую свою дочь жительницу Урала

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Женщина убила восьмилетнюю дочь в Свердловской области. Врачи признали ее невменяемой, сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональную прокуратуру.

Подсудимая нанесла девочке более 10 ударов ножом. Полиции она рассказала, что якобы в дом проник преступник, который убил ребенка.

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Врачи установили, что женщина не осознавала своих действий из-за психического расстройства. Она отправится на принудительное лечение.

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