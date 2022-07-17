Врачи оценили состояние раненной при расстреле семьи из Новошахтинска девочки

Четырехлетняя девочка, которая пострадала при расстреле семьи в Ростовской области, борется за жизнь. Ребенок находится в областной детской клинической больнице Ростова, сообщил источник kp.ru в Минздраве региона.

Пострадавшая от выстрела в шею сейчас в реанимации. Она подключена к системе искусственной вентиляции легких. Врачи пока не дают никаких прогнозов. Девочке оказывают необходимую помощь.

Трагедия произошла 15 июля в расселенном доме в Новошахтинске. Там были найдены тела четырех человек — трех взрослых и мальчика. Рядом с убитыми оказалась выжившая девочка, ее срочно доставили в больницу.

СК РФ по Ростовской области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался 36-летний местный житель, с которым была знакома одна из жертв. Правоохранители расследуют обстоятельства гибели людей.