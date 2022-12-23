Эксклюзив 23 декабря 2022, 18:14 «Врачи не принимали». Отец умершей от рака девушки из Тувы рассказал о борьбе за жизнь дочери Молодая жительница Тувы умерла от рака после отказа от госпитализации РИА «Новости»

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Уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности завели в Туве после смерти молодой девушки от онкологического заболевания. Как сообщила пресс-служба прокуратура республики, на протяжении восьми лет пациентке ставили неверные диагнозы, а в конце жизни отказали в экстренной госпитализации. Только после вмешательства властей девушку привезли в больницу, где она умерла через шесть дней.

Отец погибшей Иван Николаевич в беседе с «360» рассказал, что до последнего боролся за жизнь дочери. По его словам, все началось в 2016 году, когда девочка упала в обморок.

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«Мы привезли ее в больницу, но ее тогда не положили. Мы платно ходили везде или через знакомых», — рассказал мужчина.

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Иван Николаевич отметил, что дочери становилось только хуже. Дошло до того, что она не могла ходить самостоятельно. Когда скорая привозила ее в больницу, то врачи каждый раз говорили, что оснований для госпитализаций нет.

«Врачи вообще не принимали. Пока я не вышел через знакомых на министра. Скорая привозила, а медики говорили, что нет оснований класть. Через знакомых и другую больницу удалось положить, когда врач уже сама позвонила. Дочь там четыре часа пролежала, а они сидели, пока ее не вырвало. Я тогда снова позвонил министру, и они зашевелились», — рассказал отец.

Он добавил, что нарушений в лечении дочери было много. Врач, который должен был взять пункцию, чтобы отправить ее на исследование в Красноярск, на деле не сделал ничего. В результате заболевшая еще школьницей дочь умерла в возрасте 20 лет. О том, что у нее был рак желудка, узнали только на вскрытии.