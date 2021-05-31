Врачи начали оперировать раненную в Екатеринбурге девочку

Девочка получила ранение во время стрельбы из окна жилого дома в Екатеринбурге. Ребенка отправили в областную детскую клиническую больницу № 1, где ее сейчас оперируют.

«Врачи предпринимают все необходимые меры, чтобы спасти ее жизнь. Сейчас проводится операция», — привел «Интерфакс» слова главы пресс-службы регионального Главного управления (ГУ) МВД Валерия Горелых.

Руководитель пресс-службы добавил, что пострадавшего сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии также отправили в медучреждение. Сейчас врачи решают вопрос о госпитализации раненого.

«Но врачи ему также оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — уточнил Горелых.

Ребенок и сотрудник Росгвардии попали под обстрел вечером 30 мая. Огонь по прохожим открыл житель Екатеринбурга. Он начал стрелять с балкона своего дома из «Сайги». В итоге мужчину задержали силовики, после чего его отправили на допрос.

Следователи завели дела о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По этим статьям мужчине может грозить пожизненное заключение.