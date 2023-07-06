06 июля 2023, 04:20
Врачи диагностировали у избитой журналистки Милашиной до 14 переломов кистей рук
Врачи диагностировали у избитой журналистки Милашиной множественные переломы и ЧМТ
Врачи московской клиники обследовали избитую в Грозном журналистку Елену Милашину. У журналистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук, множественные ушибы мягких тканей, написал ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Новой газеты».
Ее состояние оценивается как стабильное, сознание ясное. Также нападавшие обрили журналистку и облили зеленкой.
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Елена Милашина и адвокат Александр Немов утром 4 июля прилетели в Грозный на оглашение приговора суда жене бывшего судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой. В чеченской столице на них напали и избили.
Накануне Следственный комитет завел уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова. Его будут расследовать по двум статьям уголовного кодекса.
После случившегося журналистку и адвоката доставили в Беслан. Оттуда их отправили спецбортом в Боткинскую больницу в Москву.
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