Криминал 06 июля 2023, 04:20 Врачи диагностировали у избитой журналистки Милашиной до 14 переломов кистей рук Врачи диагностировали у избитой журналистки Милашиной множественные переломы и ЧМТ РИА «Новости»

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Врачи московской клиники обследовали избитую в Грозном журналистку Елену Милашину. У журналистки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук, множественные ушибы мягких тканей, написал ТАСС со ссылкой на Telegram-канал «Новой газеты».

Ее состояние оценивается как стабильное, сознание ясное. Также нападавшие обрили журналистку и облили зеленкой.

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Елена Милашина и адвокат Александр Немов утром 4 июля прилетели в Грозный на оглашение приговора суда жене бывшего судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой. В чеченской столице на них напали и избили.

Накануне Следственный комитет завел уголовное дело по факту нападения на Милашину и Немова. Его будут расследовать по двум статьям уголовного кодекса.

После случившегося журналистку и адвоката доставили в Беслан. Оттуда их отправили спецбортом в Боткинскую больницу в Москву.