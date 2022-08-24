Врачей из Калининграда признали виновными в убийстве недоношенного младенца ради статистики

Коллегия присяжных заседателей в Московском областном суде признала врачей из Калининграда Елену Белую и Элину Сушкевич виновными в убийстве новорожденного, сообщил ТАСС.

«Признали виновными обеих», — рассказал адвокат Камиль Бабасов.

Защита собирается обжаловать это решение.

Дело рассматривали повторно. В 2020 году присяжные оправдали врачей, посчитав недоказанным факт введения новорожденному смертельной дозы сульфата магния, и Калининградский областной суд вынес решение в пользу докторов. Вердикт отменили и по требованию заместителя генпрокурора направили дело на рассмотрение в Московский областной суд. В октябре 2021 года врачей заключили под стражу.

Елену Белую обвинили в организации убийства ребенка, а Элину Сушкевич — в его совершении.

В ноябре 2018 года в роддоме Калининграда родился недоношенный ребенок и, по версии следствия, врачи решили умертвить его для экономии ресурсов и поддержания хорошей статистики. Они ввели ему препарат, а в документах указали, что ребенок умер еще до рождения.