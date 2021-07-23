Врачам и гендиректору московского медцентра предъявили обвинения по делу о торговле детьми

Московским врачам-репродуктологам и главе медицинского центра предъявили окончательные обвинения по делу о продаже 11 детей от суррогатных матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. Об этом сообщил адвокат Игорь Трунов.

По данным юриста, медиков обвиняют в 11 эпизодах продажи младенцев. Восемь сделок они завершили, в еще трех случаях фигуранты не успели закончить преступление, сообщил ТАСС.

По данным СК, медики под видом лечения бесплодия незаконно использовали вспомогательные репродуктивные технологии и продавали детей покупателям.

Уголовное дело о торговле младенцами было возбуждено в январе после того, как в квартире в поселке ВНИИССОК Одинцовского городского округа обнаружили новорожденных детей, один ребенок был мертв. Все они были рождены суррогатными матерями.

В рамках расследования были арестованы акушеры-гинекологи, урологи, гендиректор центра по суррогатному материнству и работавший там же переводчик. Всего под стражу были помещены семь человек, еще одного обвиняемого отправили под домашним арестом. Главный фигурант Константин Свитнев объявлен в федеральный розыск.