Врача, выдавшего нижегородскому стрелку справку для получения оружия, арестовали

Молодой человек открыл стрельбу в деревне Большеорловское 12 октября. Он убил трех человек, еще трех госпитализировали с ранениями. Стрелком, по версии следствия, оказался 18-летний житель Нижнего Новгорода. Его тело нашли 13 октября недалеко от места преступления.

Оказалось, что парень получил разрешение на оружие, не проходя медосмотра. Известно, что он был под наблюдением врача из-за депрессии. При этом на учет к психиатру его не поставили.