Врача в Омске обнаружили мертвым под окнами многоэтажки

Тело медика нашли под окнами одной из многоэтажек в Омске. По версии следствия, он упал с 11-го этажа. Идет проверка.

Труп обнаружили 12 ноября, примерно в 10:20 по местному времени (07:20 по мск), около дома № 1 на улице Новороссийской. Однако пресс-служба СУ СК РФ по Омской области сообщила об этом только в понедельник, 16 ноября.

Скончавшимся оказался 37-летний мужчина. Следствие считает, что он выпал из окна. Эта версия подтверждается характерными для падения с высоты повреждениями. Кроме того, есть запись с камер видеонаблюдения дома. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

«Погибший был медиком из Омска, работавшим в ХМАО», — заявила РИА «Новости» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Лариса Болдинова.

Следственный комитет пообещал проверить публикации местных СМИ о возможном криминальном характере смерти мужчины.