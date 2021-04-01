Врача обвинили в убийстве жены 11-летней давности в Петербурге

Врач одного из петербургских роддомов пропала 11 лет назад. У нее остались трое детей. В конце прошлого года к председателю СК России Александру Бастрыкину обратился ее отец, который рассказал, что тело дочери не нашли до сих пор. Следователи разработали новую тактику и вышли на ее мужа, которого обвинили в убийстве.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Санкт-Петербургу, следователи и криминалисты проанализированы показания допрошенных свидетелей, выявили и добросили новых. Это помогло выяснить, что пропавшая женщина в тот день не должна была работать и не выходила из дома, хотя ее муж сказал, что она ушла в роддом и не вернулась.

«Задержан 60-летний заведующий отделением одной из больниц города. Мужчина был допрошен с применением полиграфа. Указанные сведения в совокупности с другими вновь добытыми доказательствами послужили основаниями для предъявления ему обвинения в совершении указанного преступления», — говорится в сообщении ведомства.

По данным уголовного дела, 23 февраля 2010 года в квартире одного из домов на улице Чапыгина поссорились супруги-медики. Мужчина убил жену, после этого расчленил ее тело и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы снять с себя подозрения, он сам обратился в полицию с заявлением о том, что жена якобы в тот день ушла из дома на работу и пропала без вести.

Сейчас решают вопрос о его аресте.