Врача-насильника из Санкт-Петербурга лишили свободы на 10 лет

Врач из Санкт-Петербурга Армен Оганесян, который насиловал своих пациенток, получил 10 лет колонии строгого режима. Приговор вынес Ленинский районный суд города.

По информации следствия, мужчина, работая в городском консультативно-диагностическом центре «Ювента», совершал изнасилования, а также применял насильственные действия сексуального характера в отношении своих пациенток.

Помимо лишения свободы, суд запретил Оганесяну заниматься врачебной деятельностью в течение шести лет. Кроме этого, после отбытия основного наказания ему постановили не выезжать за пределы Московской области. Осужденный будет проживать в Подмосковье после освобождения, сообщило ИА «Невские новости».

Ему нельзя изменять место жительства, а также место пребывания. Мужчина будет отмечаться у местного участкового один раз в месяц. Суд взыскал с него в пользу потерпевшей возмещение морального вреда в размере 70 тысяч рублей.