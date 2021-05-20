Врача из Узбекистана задержали после обрезания с клинической смертью у 2-летнего петербуржца

В Санкт-Петербурге задержали медика из Узбекистана после операции двухлетнему мальчику. Он ввел ему лидокаин, после которого у ребенка наступила клиническая смерть.

Мужчина, по данным следствия, имел образование в области судебной медицины. Сделать ребенку операцию ему предложили руководители компании «ЛЮКСмед» за вознаграждение. Об этом сообщили в Следственном комитете Санкт-Петербурга.

«18 мая, находясь в помещении операционной „ЛЮКСмед“ во время операции ребенку 2018 года рождения, осознавая возможное наступление последствий в результате проводимого оперативного вмешательства, а также применения анестезии, ввел мальчику лекарственное средство — „лидокаин“, после чего прооперировал, в результате наступили клиническая смерть ребенка на четыре минуты и судорожный синдром», — сообщили в ведомстве.

По данным «Фонтанка.ру», медик делал мальчику обрезание. Мальчика госпитализировали, он находится в реанимации.

Против жителя Узбекистана 1992 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Ему избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.