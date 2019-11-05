Врач в Екатеринбурге забыл катетер в носовой полости пациентки

Татьяна Короткова из Екатеринбурга последние несколько лет то и дело бегала по врачам. Причиной были регулярные головные боли. Вначале мигрень удавалось гасить обезболивающими, однако, вскоре и это перестало помогать. Женщина решилась на операцию, чтобы удалить предполагаемую причину болей — кисту. Но оказалось, проблема была совсем в другом.

«Когда уже последний год у меня уже приступами стала болеть голова, мне не помогали обезболивающие. Думали о том, что все-таки это киста и надо ее убирать», — рассказывает Татьяна Короткова, пациент.

Источник фото: телеканал «360»

Врачи решили — это киста, надо удалять. Татьяна легла на операцию, а когда открыла глаза после наркоза, была шокирована увиденным.

«Мне сразу показали — мы достали это из вас, из вашего носа», — говорит Татьяна.

Источник фото: телеканал «360»

Оказалось, врач, 10 лет назад лечивший женщине гайморит, оставил 11-сантиметровый катетер прямо в носовой пазухе. Бонусом к такому подарку Татьяна получила сильнейшие головные боли, кисту и опасное воспаление.

«А еще вещь, которую сказала врач, которая достала его… Она сказала, что данный катетер, он не мог быть вам установлен в принципе, потому что он маленький по размеру, это — детский катетер», — рассказывает Татьяна.

Источник фото: телеканал «360»

Все 10 лет Татьяна не предполагала, что за свои страдания благодарить необходимо того самого врача. Однако, личную встречу с ним устроить пока не удалось, а заведующая поликлиникой отнеслась к вопросу безучастно.

Сама Татьяна признается: у нее почти не осталось ни сил, ни денег. Однако, супруг женщины все равно планирует обратиться в суд. Он уверен, что врач должен понести соответствующее наказание.

«Она в порядке статьи 14-й закона о защите прав потребителя может добиваться в суде полного возмещения ущерба, который ей был причинен. Кроме всего прочего, полиция должна провести проверку. А не имеется ли в действиях медицинских работников оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, ответственность за которую предусмотрена статьей 238 УК», — подчеркнул адвокат Максим Маценко.

За свою вероятную халатность врач может понести ответственность и лишиться свободы на срок вплоть до 10 лет. К сожалению, медики — обычные люди и тоже могут ошибаться.

«С учетом того, что у нас достаточно велика вероятность врачебной ошибки, в Следственном комитете даже был создан специальный отдел по всей России, в том числе и в Свердловской области, где проводят экспертизы по врачебным ошибкам», — сказал ген.директор регионального бюро экспертно-правовой помощи Владислав Лебедев.

Увы, здоровье Татьяне уже не вернуть. Катетер и образовавшаяся из-за него киста дали осложнения на лицевые нервы. А это значит, что сопутствующие недомогания и боли Татьяна периодически будет ощущать на протяжении всей своей жизни. Супруг женщины признается: его жена — крепкий орешек со стальным характером, поплачет, посмеется и будет жить дальше, несмотря ни на что.