Врач-нарколог получил взятку за поддельный результат медосвидетельствования в Тюмени | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 20:02 Врач-нарколог получил взятку за поддельный результат медосвидетельствования в Тюмени

Читать 360tv в

Тюменского врача-нарколога задержали по подозрению в получении взятки за поддельное заключение медицинского освидетельствования нетрезвого водителя, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы.

Реклама

Полученная врачом сумма составила 60 тысяч. Суд отправил его в СИЗО до 31 декабря этого года. Его соучастница до этой же даты будет находиться под домашним арестом. Подозреваемый свою вину не признает.