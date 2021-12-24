Врач-нарколог объяснил, почему дал справку подозреваемому в расстреле людей под Нижним Новгородом

Подозреваемый в расстреле людей в деревне под Нижним Новгородом Даниил Монахов был вменяем при получении разрешения на приобретение оружия. Об этом «360» рассказал врач Юрий Б., который в данный момент находится на скамье подсудимых.

Советский районный суд рассматривает уголовное дело по обвинению врача Юрия Б., выдавшего разрешение на оружие молодому человеку, который устроил бойню в середине октября прошлого года.

Нижегородскую область потрясла трагедия, случившаяся 12 октября в небольшом поселке Большеорловское Борского района. 18-летний Даниил Монахов, житель Нижнего Новгорода, как позже сказали родственники, «тихий и спокойный мальчик из хорошей семьи», взял охотничьи ружья и расстрелял на улице людей, в том числе собственную бабушку. Утром следующего дня оперативники нашли его тело с признаками суицида.

Был вменяем

Позиция врача заключается в том, что в момент осмотра Монахова, 17 июля 2020 года, за три месяца до расстрела, он полностью провел все необходимые процедуры, не установив отклонений. Также он проверил Монахова по базам психиатра и нарколога, не выявив причин для отказа в получении оружия. Юрий Б. сказал, что на учете Монахов ранее не состоял.

«Я не понимаю, какие нормативные документы я нарушил на момент осмотра и какие психические отклонения не выявил. Об этом в обвинительном заключении не сказано», — сказал врач.

Он отметил, что запомнил Монахова, поскольку тот не был годен к военной службе по причине болезни сердца. По словам подсудимого, его адвокаты трижды ходатайствовали к следователям о проведении экспертизы об отсутствии психического расстройства у Монахова на момент обследования, трижды им было отказано.

«Они игнорировали мнение экспертов, не имея медицинского образования», — сказал Юрий Б.

Также врач рассказал, что психиатром-наркологом работал около трех лет до 2020 года. Есть и другая специальность — врач-стоматолог.

«Я считаю, что мое нахождение на скамье подсудимых несправедливо. Монахов проявлял экстремистские наклонности, в разговоре с одноклассниками заявлял, что хотел расстрелять школу. Была создана комиссия, по результатам которой его отправили к психологу, уголовных дел не возбуждалось. Это было весной 2019 года», — рассказал врач.

По его словам, до осмотра на получение оружия Монахов проходил ВВК, психических расстройств выявлено не было. Он был на плановых осмотрах у четырех-пяти разных специалистов, и никто не обнаружил никаких недугов.

«Кто виноват во всем? Монахов был признан вменяемым, значит, он и виноват», — заявил Юрий Б.

На вопрос о наличии вины полиции он сказал, что правоохранители не приняли никаких мер, хотя Монахов был в поле их зрения, считает медик.