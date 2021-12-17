Врач из Нижнего Новгорода получил условный срок за смерть пациента

В Арзамасе 71-летний пациент умер после колоноскопии. Врачу уже вынесли приговор о двух годах условного срока и запрете работать в медицине. Но сторона защиты не согласна с таким решением и планирует обжаловать решение суда, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Установлено, что к врачу с 33-летним стажем на прием пришел пенсионер, который плохо подготовился к процедуре. В ходе осмотра толстого кишечника на медика и аппарат выплеснулось его содержимое. При этом врач продолжил проводить диагностику, пишет NewsNN.ru.

После процедуры пациент сообщил, что у него боли в животе. На это врач ответил, что все нормально, и отпустил мужчину домой. В тот же день пациента доставили в больницу с проколом кишки, из-за чего он позже скончался.