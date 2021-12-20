Врач из Ижевска рассказал о своем состоянии после нападения подростка с ножом

Врач ижевской больницы рассказал «360» о своем состоянии после нападения на него подростка с ножом в рабочем кабинете 20 декабря. Инцидент случился в Ижевской городской больнице № 3. 44-летний ранее судимый мужчина пришел на прием к доктору с 12-летним сыном, который жаловался на температуру. В какой-то момент между сторонами вспыхнул конфликт, в ходе которого подросток по указанию отца нанес несколько ножевых ударов медику.

Заведующий инфекционным отделением 3-й горбольницы Ижевска 70-летний Василий Батуев признался, что сейчас уже находится в удовлетворительном состоянии. Он поделился обстоятельствами произошедшего.

«В момент нападения я сцепился с мужчиной, потому что он меня ударил. А в это время сын то ли удары, то ли что сделал. Я даже ничего не почувствовал. Боли не было. Я отправил их сдать анализ крови, чтобы решить вопрос госпитализации. У сына была температура 38,2 вроде бы. Их двое было мальчиков, на скорой привезли. Я не спрашивал, сыновья это или нет», — рассказал медик.

«Никаких разговоров не было, против или чего. Документы оставил, я сказал, куда идти, это в здании же было. Почему произошел конфликт? Он, видимо, то ли не понял, то ли не нашел. Пришел злющий, начал орать. Он зашел, начал оскорблять. Какие слова произносил? Я сейчас не помню», — поведал врач. По словам медика, сын в это время сидел внизу, в кабинете находился один отец.

«Он подбежал. В это время скорая привезла еще одного ребенка, он все видел и слышал. Я сказал: „Выйдите из помещения, здесь прием“. Он начал ругаться, я вышел из кабинета — и он меня ударил по лицу. В этот же момент было нападение подростка, он оказался сзади. Я обхватил мужчину, а в это время он сказал, что ли „порежь“, то ли что. Скорая увидела у подростка нож-бабочку. Видимо, этим ножом и ударили меня», — вспоминает пострадавший медик.

Врач рассказал, что у него проникающее ранение в брюшную полость и поясницу, всего было три удара. После проведенной операции он оценивает свое состояние на удовлетворительно.

«После этого они убежали, я даже не понял — внизу кровь. Думал, в лицо ударили и кровь была. Потом этой же машиной скорой меня увезли в хирургию. <…> Они сами из Ижевска, видимо, семья неблагополучная. Он был судим, а мать лишена родительских прав. Не помню его фамилию», — рассказал потерпевший.

Следователи предоставили в суд ходатайство об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу. Его сыну, нанесшему удары ножом, предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Ленинский районный суд Ижевска рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 44-летнего гражданина, который обвиняется по ч. 3 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Суд постановил избрать в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца — до 18 февраля 2022 года.