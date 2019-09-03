Врач-игроманка из Кемерова расправилась с преподавателем медвуза из-за денег

Злоумышленницу приговорили к 10 годам и шести месяцам колонии общего режима. Ее обвинили в убийстве 82-летней женщины, которая работала преподавателем в медвузе. Следователи выяснили, что 31-летняя преступница была зависима от азартных игр, поэтому пробралась в дом к погибшей, чтобы ограбить ее.

Согласно данным «Экспресс газеты», врача-игроманку задержали через несколько часов после совершения преступления. Злоумышленница прошла психолого-психиатрическую экспертизу. Результаты показали вменяемость женщины.