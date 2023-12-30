Криминал 30 декабря 2023, 22:10 Впервые в России за госизмену осудили подростка Суд в Адыгее признал виновным 18-летнего парня по делу о госизмене РИА «Новости»

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Суд признал виновным 18-летнего жителя города Майкопа в Адыгее по статье о государственной измене. Информацию об этом опубликовали на сайте Верховного суда республики.

В ведомстве отметили, что юноша в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года фотографировал места дислокации войсковой части Минобороны России и отправлял снимки украинской стороне. Подросток начал совершать противоправные действия, когда ему еще не было 18 лет.

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Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд присудил ему четыре года заключения под стражей в колонии общего режима. Такое наказание мягче, чем предусмотрено статьей. Пока приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее жителя Московской области задержали по подозрению в госизмене. Его обвинили в передаче секретных военных данных Украине. В операции по поимке вероятного шпиона приняли участие сотрудники УФСБ России по Чувашии и управление «К» четвертой службы ФСБ РФ.