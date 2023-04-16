Криминал 16 апреля 2023, 18:20 Возможным виновником смерти актера из «Убойной силы» назвали пьяного самокатчика СК проверит информацию о наезде пьяного самокатчика на актера Вадима Волкова Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Следователи установят обстоятельства гибели актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова. Поручение об этом отдал глава СК России Александр Бастрыкин, сообщили в Telegram-канале ведомства. При наличии оснований по факту случившегося возбудят уголовное дело.

Актер скончался 9 апреля. В соцсетях распространили информацию о том, что Волкова сбил 18-летний молодой человек за рулем электросамоката. Пользователи указали, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

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В пресс-службе СК отметили, что уже неоднократно обращали внимание на подобные инциденты. Чтобы бороться с этим, выдвинули предложения по изменению ПДД.

Но в последнее время вновь участились случаи травм, к которым приводит агрессивная езда на электросамокатах, добавили в ведомстве.

Волков известен по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Принимал участие в съемках картин «Последнее путешествие Синдбада», «Аутсайдер», «Мушкетеры Екатерины» и многих других.