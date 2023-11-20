Криминал 20 ноября 2023, 20:53 Возможных виновников массового отравления наркотиками в Астрахани задержали МВД: трех причастных к массовому отравлению наркотиками в Астрахани задержали РИА «Новости»

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В Ставропольском крае задержали трех иностранцев, которые могут иметь отношение к массовому отравлению наркотиками в Астрахани. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно, причастные к происшествию», — подчеркнула она.

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Волк уточнила, что речь идет о гражданах Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Их задержали на территории Ставрополья и доставили в Астрахань.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Для этого уже назначили необходимые экспертизы, в том числе генетическую.

«Устанавливаются соучастники противоправной деятельности, а также другие потребители опасных для жизни запрещенных веществ», — добавила Волк.

Правоохранители, обратила она внимание, предпримут все меры, чтобы полностью изъять наркотики из незаконного оборота.

По данным регионального Минздрава, с отравлением наркотиками госпитализировали почти 20 человек.