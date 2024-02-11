Криминал 11 февраля 2024, 17:57 Возможных похитителей девушек в Петербурге задержали Петербургская полиция задержала двух братьев по обвинению в похищении женщин РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух мужчин, обвиняемых в похищении двух девушек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленники избили девушек, силой посадили их в такси и отвезли в Колпино. Одного из братьев подозревают в изнасиловании похищенной женщины, с которой он раньше состоял в отношениях.

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«У дома 40 по Загородной улице в Колпине злоумышленник затащил потерпевшую на чердак дома, где избил ее, похитил мобильный телефон и, под угрозой ножа, изнасиловал», — указали в пресс-службе.

Потерпевшая смогла вызвать полицию. Обвиняемых мужчин задержали. В совершении преступления подозревают двух жителей Воронежской области.

Ранее в Братске двое мужчин избили женщину в лифте. Злоумышленники напали на нее с битами, пострадавшая получила травму головы и ушибы.