Возможного убийцу уральской школьницы арестовали

«В Свердловской области в отношении обвиняемого в убийстве несовершеннолетней девушки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Школьница умерла на Урале после драки «стенка на стенку» Подробнее

На месте преступления правоохранители вместе с обвиняемым проверили показания для закрепления доказательственной базы. Молодой человек раскрыл детали, с помощью которых дополнил данные им на допросе сведения.

По версии следствия, во время убийства молодой человек был пьян. Кроме того, представлена предварительная версия убийства: юноша нанес ножевое ранение на почве неприязни, которая внезапно возникла к ранее незнакомой ему девочке.

Две группы подростков подрались у торца дома по улице Машиностроителей вечером 5 ноября. Оказалось, что обе компании не были знакомы до конфликта. Школьницу ранили в драке «стенка на стенку», от полученных травм она позже умерла в больнице. Когда девушка почувствовала себя плохо, участники потасовки разбежались. Возбуждено дело по статье «Убийство». Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, им оказался 16-летний студент колледжа.