Возможного похитителя маленькой девочки задержали в Благовещенске

Благовещенские правоохранительные органы задержали мужчину 44 лет. Его подозревают в попытке похищения девятилетней девочки прямо из подъезда.

Все произошло вечером в среду, 12 января. По данным следствия, девочку просто схватили за руку и потащили к выходу. Ребенок смог вырваться, убежать и обо всем рассказать родителям. Мужчина оказался ранее судим. Его поместили в ИВС и сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, как неизвестные похитили ребенка в Новосибирске прямо на глазах у матери. Мальчика схватили, затащили в машину и увезли. О произошедшем стало известно из Instagram потерпевшей. Она сняла на видео автомобиль, в котором находились несколько мужчин. Позже, уже в полиции, женщина узнала, что ребенка таким образом забрал ее бывший муж — машину пробили по номерам.