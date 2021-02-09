Возможного душителя девочки из Нелидова задержали

Правоохранители задержали отчима, которого подозревают в убийстве девочки из Нелидова Тверской области. Об этом сообщили в СК по региону.

«Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Тверской области в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам убийства 13-летней девочки и совершения кражи задержан 33-летний житель города Нелидово», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, мужчина шарфом задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, а затем скрылся с места преступления. Кроме того, он унес из квартиры ценные вещи.

Заявление о пропаже несовершеннолетней поступило правоохранителям 6 февраля. Следователи и полицейские незамедлительно выехали в квартиру, где проживал ребенок, чтобы установить все обстоятельства. В ходе осмотра помещения в одной из комнат они нашли тело девочки с признаками насильственно смерти.

Подозреваемого в убийстве школьницы объявили в федеральный розыск.

«9 февраля благодаря тесному взаимодействию следователей СК РФ по Тверской области с УМВД, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных сотрудников, подозреваемый в убийстве ребенка был оперативно установлен и задержан в городе Твери», — уточнили в ведомстве.