Мужчину 34-х лет и его шестилетнего сына нашли мертвыми рядом со специализированной психиатрической больницей № 7 в Краснодаре. Рядом лежал кухонный нож. В причинах произошедшего разбираются правоохранители, которые начали проверку.

«У погибших колото-резаные раны: у ребенка в области шеи, у мужчины — шесть ножевых ранений в области сердца», — рассказал источник в правоохранительных органах. Его слова привел сайт Kp.Ru.

Источник подтвердил, что рядом с телами нашли кухонный нож. Он ли орудие убийства — пока непонятно. На месте происшествия работают правоохранители, которым и предстоит сделать предварительные выводы о причинах произошедшего и найти зацепки в этой истории.

Тела погибших отправили на экспертизу. Отправили экспертам и нож. Специалисты в ближайшее время вынесут свой вердикт по поводу причины смерти мужчины и ребенка.

Правоохранители начали проверку. Идет разбирательство. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение. Об открытии уголовного дела сообщений пока не поступало.