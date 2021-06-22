Вожатую детского лагеря задержали по подозрению в убийстве коллеги в Подмосковье

В Пушкино 23-летнюю вожатую детского лагеря подозревают в убийстве своей коллеги. По данным следствия, они вместе жили в комнате, но ночью они поссорились, а потом 20-летнюю девушку нашли мертвой с ножевыми ранениями груди.

В Следственном комитете Московской области рассказали, что убийство произошло в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе. Погибшую нашли в домике, где жили вожатые.

«По данным следствия, 22 июня 2021 года в детском лагере, расположенном в Пушкинском городском округе, в помещении для проживания, обнаружено тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди. По подозрению в совершении преступления задержана коллега потерпевшей, с которой они вместе проживали в комнате», — рассказали в ведомстве.

Перед убийством девушки сильно поссорились. Подозреваемая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По данным РЕН ТВ, девушки после того, как дети заснули, остались одни в своей комнате и пили алкоголь. Однако во время застолья они начали спорить, кто лучший вожатый. После этого 23-летняя девушка схватила нож и ударила им свою коллегу.

По данным следствия, девушки проходили студенческую практику в лагере.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105. Прокуратура взяла на контроль расследование дела. Ведомство также проведет проверку по соблюдению требований федерального законодательства при организации отдыха и оздоровления детей, а также законодательства о несовершеннолетних.