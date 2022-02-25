Возбуждено уголовное дело об экстремизме за призывы к расправе над прокурорами в Кургане

Жителя Кургана подозревают в экстремизме. Он призывал к насилию против сотрудников прокуратуры. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, угрозы и призывы к насилию подозреваемый публиковал в соцсетях.

Возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет». Расследование продолжается.