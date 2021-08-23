Возбуждено три уголовных дела после побега осужденных из психдиспансера в Бурятии

Три уголовных дела завели после побега осужденных из психбольницы в Бурятии. Помимо беглецов, уголовную ответственность могут понести работники диспансера.

Одно из уголовных дел заведено по части 1 статьи 293 «Халатность». Следователи проверят действия работников филиала Республиканского психоневрологического диспансера, расположенного в селе Новая Брянь Заиграевского Бурятии. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Будет дана правовая оценка действиям или бездействию работников диспансера, ответственных за соблюдение в учреждении мер безопасности, режима и охрану лиц, получающих принудительное лечение», — сообщили в ведомстве.

В отношении беглецов заведено два уголовных дела «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Умышленное повреждение чужого имущества».

В субботу, 21 августа, семь осужденных, проходивших принудительное лечение в психоневрологическом диспансере Бурятии, сбежали из больницы. Они устроили погром в отделении и ранили санитара. Всех их уже поймали: на поиски ушло меньше семи часов.