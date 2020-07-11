Возбуждено 122 дела из-за незаконного сбыта анаболиков в Петербурге

Возбуждено 122 уголовных дела.

Полицейские узнали, что в одной из арендованных квартир на Коломяжском проспекте Санкт-Петербурга жильцы изготавливают анаболические стероиды. Среди участников группировки был уроженец Мурманской области. Предположительно, он покупал сырье для производства сильнодействующих веществ в одной из азиатских стран, после чего с двумя подельниками изготавливал и фасовал анаболики в съемной квартире.

Затем подозреваемые отправляли товар клиентам в регионы России и страны СНГ с помощью курьеров и отделений связи.

Среди подозреваемых бывший повар, спортивный тренер-консультант и безработный. Все они ранее привлекались к уголовной ответственности.

Правоохранители провели обыск и обнаружили анаболические стероиды различных марок, лабораторное оборудование, электронные весы, системный блок с монитором, мобильные телефоны, кассовые чеки, упаковочный материал и банковские карты. Также стражи порядка изъяли 10 посылок с сильнодействующими веществами, которые уже были подготовлены к отправке. Еще 112 коробок находились в почтовых отделениях Петербурга.

Возбуждено 122 уголовных дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Кроме того, в отношении одного из подозреваемых заведено уголовное дело по статье «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Всех задержанных заключили под стражу.