Воссоздана хронология тройного убийства и нападения на отдел полиции под Воронежем

Жителю Воронежской области Владимиру Мирскому, подозреваемому в нападении на отдел полиции и расстреле семьи, может грозить пожизненное заключение, написали СМИ. На его поиски ушло чуть больше суток. Telegram-канал Baza воссоздал хронологию двух преступлений.

По данным канала, члены семьи, которых убил подозреваемый, купили в рассрочку дом у его матери. Летом она умерла, тогда одна из будущих жертв решила, что сделка закрыта, и перестала выплачивать деньги. Но подозреваемого это не устроило. Сначала он пытался добиться выплат самостоятельно, а потом решил обратиться к правоохранителям.

Когда между стрелком и соседями произошел конфликт, подозреваемый позвонил по номеру 112, его звонок перевели в отдел в Лисках, но полиция не смогла ему помочь. После этого в ночь на 16 сентября подозреваемый убил женщину, которая не хотела платить за дом, написала Baza. Вместе с ней он, по данным канала, застрелил еще двух ее родственников. Затем он на автомобиле «Нива» приехал мстить полицейским.

Сначала подозреваемый взорвал дверь в отдел, потом забросил внутрь здания два самодельных взрывных устройства, одно из которых не сработало. Но на этом не остановился и стал стрелять по бронированному стеклу. Один из сотрудников в ответ выпустил в сторону нападавшего пять пуль. После этого преступник скрылся. Для того, чтобы его «Ниву» было сложнее отследить, он подрисовал на номерах одну цифру, уточнила Baza.

Сегодня его машина была замечена в районе села Подгорное. Он пытался скрыться от полиции, поехал через поле и протаранил скирд сена. Стрелок также пытался оказывать сопротивление правоохранителям и получил ранение в голову. Его госпитализировали.

При обыске у него нашли сотню боеприпасов, гранаты, винтовку, карабин и ружье. Откуда у него такое количество оружия, еще предстоит выяснить следователям.