Воспитательницу детсада заподозрили в избиении девочки во Владивостоке

Во Владивостоке в частном детсаду на улице Тобольской пострадала одна из воспитанниц. Об этом сообщил портал vostokmedia.com.

По данным издания, 29-летняя мать девочки, забрав ее из детсада, обнаружила на ногах дочери гематомы. Женщина пожаловалась заведующей учреждения и написала заявление в полицию. Она считает, что ребенка травмировала 52-летняя воспитательница.

Доследственная проверка подтвердила слова заявительницы. На допросе подозреваемая вину признала. Назвать причину своего поступка воспитательница не смогла. Ее уже уволили. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.