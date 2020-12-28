Воспитательницу детсада изнасиловали и убили в Смоленской области. Задержаны двое подростков
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Смоленской области.
В ведомстве уточнили, что 24 декабря к ним обратилась жительница Москвы. Она сообщила, что не может связаться со своей матерью, которая живет в деревне Селенки Смоленской области. Следователи начали проверку и выяснили, что вечером 23 декабря пропавшую убили — ее тело нашли на следующий день в лесу недалеко от деревни.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
«По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей 16 и 17 лет. Подростки ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения, а также состояли на учете в органах системы профилактики», — отметили в ведомстве.
Сайт Kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что погибшей оказалась 38-летняя воспитательница детского сада. Ее сперва изнасиловали, а затем задушили, чтобы скрыть первое преступление. Тело бросили возле дороги в перелеске. По данным издания, правоохранители подозревают в преступлении ученика девятого класса местной школы и его приятеля, который не учится и не работает. Оба подозреваемых несовершеннолетние.
Если подозрения подтвердятся, подросткам грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.