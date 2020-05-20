Воспитательница убила сына и покончила с собой в Татарстане
Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.
«19 мая в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой», — сообщило ведомство.
Тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери обнаружил отец ребенка. Их трупы находились в запертой изнутри квартиры. На месте происшествия обнаружена записка, которую могла оставить мать мальчика. Что именно в ней написано — не сообщается.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас они выясняют все детали произошедшего, а также осматривают место происшествия.
По данным Lenta.ru, женщина работала воспитательницей детского сада.