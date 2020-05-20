Воспитательница убила сына и покончила с собой в Татарстане

Воспитательница детского сада из Альметьевска в Республике Татарстан задушила собственного сына. После убийства ребенка женщина покончила с собой.

Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Следственного комитета.

«19 мая в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело восьмилетнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения, а также его 38-летней матери, которая, предположительно, покончила с собой», — сообщило ведомство.

Тела восьмилетнего мальчика и его 38-летней матери обнаружил отец ребенка. Их трупы находились в запертой изнутри квартиры. На месте происшествия обнаружена записка, которую могла оставить мать мальчика. Что именно в ней написано — не сообщается.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Сейчас они выясняют все детали произошедшего, а также осматривают место происшествия.

По данным Lenta.ru, женщина работала воспитательницей детского сада.