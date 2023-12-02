02 декабря 2023, 19:45
Воспитательница детсада в Одинцове изранила карандашом шестилетнего мальчика
СК организовал проверку по факту нанесения травм мальчику в детсаду в Одинцове
В Сети появилась публикация о том, что воспитатель детского сада в Одинцове до крови истыкала карандашом мальчика. Одинцовская городская прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе подмосковного ведомства.
«По имеющейся информации, воспитатель дошкольного образовательного учреждения, расположенного в городе Одинцово, нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения», — передали в прокуратуре.
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Делом также заинтересовались в Следкоме. В ГСУ СК России по Московской области сообщили, что по результатам проверки примут решение.
Telegram-канал Mash опубликовал фото пострадавшего ребенка. Родители заметили на теле мальчика раны и спросили, откуда они. Тогда сын признался, что няня в саду истыкала его карандашом, потом обработала раны йодом и попросила никому не говорить о произошедшем. До этого с воспитанника снимали футболку и вытирали ей пролитый суп.
Ранее воспитательница в Серове вывихнула руку трехлетней девочке. Работнице дошкольного учреждения объявили выговор и пообещали наказать.
Одинцово
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Прокуратура РФ
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