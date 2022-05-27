Воспитательниц заподозрили в организации избиения воспитанника детсада в Нижегородской области

Пятилетнего воспитанника детского сада в Кстовском районе Нижегородской области избили. Местная прокуратура организовала проверку случившегося. Об этом сообщил NewsNN.ru.

Отец пострадавшего рассказал, что его ребенок обладает довольно задиристым характером. Со слов мальчика, воспитательница и заведующая подговорили других детей избить его, а после присоединились к процессу сами. Из-за случившегося ребенок категорически не хочет ходить в заведение.

Сами же воспитательницы признаются в том, что конфликт между детьми действительно возник, однако отрицают свою причастность к нему. Сотрудникам органов предстоит провести доследственную проверку.