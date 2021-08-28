Трех воспитательниц детского сада в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в совращении детей. По предварительным данным, пострадали семеро детей.

Об этом сообщил РЕН ТВ. Двое из-подозреваемых — воспитательницы, а третья — их помощница. По данным следствия, они совершали насильственные действия сексуального характера над детьми, которым было на момент совершения преступления четыре-пять лет.

По данным телеканала, соседи одной из задержанных уверены, что все это — клевета. По их мнению, женщина, которая пожаловалась в полицию, повела себя неадекватно. Они заявили, что она обычно любит поскандалить.

Ранее в Курганской области состоялся суд над педофилом. Мужчину обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетнего ребенка. Об этом рассказала пресс-служба регионального управления СКР.

Мужчине присудили 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год и шесть месяцев. Обвиняемый признал свою вину. Приговор уже начал действовать.