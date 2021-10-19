Воспитателя и студентку подозревают в жестоком убийстве таксиста под Новосибирском

Жителей Куйбышевского района Новосибирской области — 30-летнего бывшего воспитателя и 21-летнюю студентку — подозревают в жестоком убийстве таксиста. Об этом сообщил «Царьград».

Следователи предполагают, что 12 сентября 2020 года молодые люди задушили таксиста веревкой по предварительному сговору. После чего обмотали тело убитого скотчем и утопили его в озере Иткуль в 500 метрах от села Новоиткульское Чулымского района. Подозреваемые забрали из багажника 5200 рублей и пистолет «Оса», после чего сожгли машину.

Следователям удалось задержать нападавших. Молодые люди полностью признали свою вину. Против них возбудили уголовное дело по статье «Убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженное с разбоем». Им грозит от восьми до 20 лет или пожизненное заключение свободы.