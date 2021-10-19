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    19 октября 2021, 00:11

    Воспитателя и студентку подозревают в жестоком убийстве таксиста под Новосибирском

    Двум молодым людям грозит от 8 до 20 лет лишения свободы за жестокое убийство таксиста под Новосибирском

    Арина Бобкова

    Жителей Куйбышевского района Новосибирской области — 30-летнего бывшего воспитателя и 21-летнюю студентку — подозревают в жестоком убийстве таксиста. Об этом сообщил «Царьград».

    Следователи предполагают, что 12 сентября 2020 года молодые люди задушили таксиста веревкой по предварительному сговору. После чего обмотали тело убитого скотчем и утопили его в озере Иткуль в 500 метрах от села Новоиткульское Чулымского района. Подозреваемые забрали из багажника 5200 рублей и пистолет «Оса», после чего сожгли машину.

    Следователям удалось задержать нападавших. Молодые люди полностью признали свою вину. Против них возбудили уголовное дело по статье «Убийстве, совершенное группой лиц по предварительному сговору и сопряженное с разбоем». Им грозит от восьми до 20 лет или пожизненное заключение свободы.