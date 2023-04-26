26 апреля 2023, 12:21
Воспитатель-педофил из Нижнего Новгорода получил 13 лет колонии строгого режима
Суд в Нижнем Новгороде приговорил воспитателя детсада к 13 годам тюрьмы за домогательство
Воспитателю-педофилу вынесли приговор в Нижнем Новгороде. Он получил 13 лет колонии строгого режима, передал корреспондент «360» из зала суда.
«Суд приговорил воспитателя детского сада <…> к 13 годам колонии строгого режима», — уточнили в судебной инстанции.
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Кроме того, осужденному запретили занимать должности в детских учреждениях на протяжении 13 лет. На два года воспитателю ограничили свободу и направили его под наблюдение психиатра.
Воспитателя детского сада, который несколько лет домогался мальчиков, задержали в октябре 2021 года. Мужчина трогал детей под одеялом во время тихого часа. Воспитатель работал в детском саду 11 лет и успел выпустить три группы.
На следующий день после задержания он полностью признал свою вину. По одним данным, жертвами 36-летнего педофила стали три мальчика, по другим — пять.
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