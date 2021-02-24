СК завел уголовное дело после избиения воспитанницы интерната на Сахалине

На Сахалине возбуждено уголовное дело после избиения воспитанницы одного из областных интернатов. Об этом сообщил RT со ссылкой на региональный следком.

Следствие предполагает, что между двумя 15-летними воспитанницами вспыхнула ссора, закончившаяся избиением одной из них. Воспитатель не доложила руководству о произошедшем и драка повторилась. В результате пострадавшая получила несколько ударов по улицу и была доставлена в больницу. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности.