Криминал 14 июля 2023, 04:20 Воспитанник спецшколы в Приморье изрезал двух подростков и сбежал с товарищами СУСК: воспитанник спецшколы в Приморье порезал двух подростков и сбежал с товарищами Freepik

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Подросток из специализированной школы в Уссурийске в Приморском крае сбежал из учреждения с друзьями, а незадолго до побега порезал двух воспитанников в школе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее СУ СК по региону в своем Telegram-канале заявило, что в ночь на 13 июля между несовершеннолетними произошел конфликт. В результате ссоры один из подростков напал на другого с ножом и ударил в живот.

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По этим обстоятельствам следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали, им оказался 16-летний воспитанник.

Как уточнило агентство, в конфликте пострадал еще один несовершеннолетний.

«Просто порез… В рамках уголовного дела дадим оценку», — сообщил источник в ведомстве.

В посте отметили, что пятеро воспитанников убежали из спецшколы после произошедшего. Сейчас их местонахождение установлено.

Ранее стало известно, как группа подростков избила младшеклассников на территории одной из школ Нижневартовска. По словам источника «360», на детей напали без ведомой причины, а руководство учреждения отказалось нести за это ответственность.