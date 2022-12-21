Криминал 21 декабря 2022, 16:07 Восьмикратно судимый житель Иркутска переоделся в женщину и украл телефон Переодетый в женщину житель Иркутска похитил из квартиры телефон и попал на видео

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Полиция в Иркутске разыскала блондинку, которая украла мобильный телефон. «Преступницей» оказался мужчина — 30-летний рецидивист надел женскую одежду, парик и каблуки, чтобы его не узнали. Об этом рассказала пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.

Квартиру ограбили в конце ноября. Оперативники увидели на записи с камеры наблюдения подозрительную блондинку: девушка вошла в подъезд, нагнувшись и прихрамывая, открыла почтовый ящик, достала ключи и села в лифт.

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Видео опубликовал Telegram-канал «МВД 38». Правоохранители сразу предположили, что на видео переодетый мужчина. Преступника вычислили. Им оказался восемь раз судимый 30-летний местный житель.

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«Совершил преступление, используя женский парик, вещи, чтобы меня не опознали», — сознался подозреваемый.

Он рассказал, что вынес из квартиры мобильный телефон и сдал в скупку, а чтобы остаться инкогнито, не только переоделся, но и вытер отпечатки пальцев. Мужчину задержали.