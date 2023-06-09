09 июня 2023, 11:13
Восемнадцать чайных пакетиков с марихуаной нашли у пассажира в Шереметьево
Шереметьевская таможня обнаружила в багаже пассажира из Ирана чайные пакетики с марихуаной
Восемнадцать чайных пакетиков с марихуаной нашли у гражданина Ирана в аэропорту Шереметьево, сообщили «360» сотрудники таможни.
По их словам, контрабанду обнаружила служебная бельгийская овчарка по кличке Брауни. Она обозначила на багажной ленте чемодан 29-летнего гражданина Ирана. Он пытался провезти 18 чайных пакетиков «Sharzad tea» и пластиковый шейкер с зеленым веществом. Экспертиза подтвердила, что это марихуана.
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В отношении пассажира возбудили уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ о контрабанде наркотических средств в значительном размере.
Наркотики
Собаки
Аэропорт Шереметьево
Москва 2023
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