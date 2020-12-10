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    10 декабря 2020, 14:22

    Восемь жителей Петербурга задержали за организацию азартных игр

    Алена Макаренко

    Правоохранители задержали восемь жителей Санкт-Петербурга за организацию азартных игр. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК России.
    Восемь жителей Петербурга задержали за организацию азартных игр

    По данным следствия, с апреля по август 2020 года местные жители создали организацию для проведения азартных игр. Возраст подозреваемых — от 34 до 48 лет.

    Мужчины нашли рабочее игровое оборудование, наняли работников и охранников, а после принимали ставки.

    Правоохранители задержали трех мужчин, в отношении них выбирают меру пресечения. Еще пять человек находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконную организацию и проведение азартных игр». В ближайшее время всем соучастникам предъявят обвинение.

    Следователи и сотрудники регионального управления МВД 9 декабря провели около 20 обысков в игорных клубах и по местам жительства соучастников правонарушения. По этим адресам они изъяли документы.